Чемпион мира по боксу подрался в баре

Американец отдыхал в одном из баров Вашингтона, в котором у него завязался конфликт с другим посетителем. Через некоторое время молодые люди вышли на улицу, где и начали выяснять отношения посредством кулаков. Драка длилась вплоть до появления представителей правоохранительных органов, сообщает BoxingScene.

В связи с инцидентом Дэвис был арестован. Отметим, что для 23-летнего спортсмена это уже не первый привод в полицию. Ранее он уже задерживался представителями закона за такое же нарушение. Но тогда дело не было передано в суд, так как пострадавший не стал выстраивать дело против Дэвиса.