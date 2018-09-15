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Чемпион мира по боксу подрался в баре

Джервонта Дэвис
21:43 Сб, 15 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Дэвиса

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис вновь столкнулся с проблемами с законом.

Американец отдыхал в одном из баров Вашингтона, в котором у него завязался конфликт с другим посетителем. Через некоторое время молодые люди вышли на улицу, где и начали выяснять отношения посредством кулаков. Драка длилась вплоть до появления представителей правоохранительных органов, сообщает BoxingScene.

В связи с инцидентом Дэвис был арестован. Отметим, что для 23-летнего спортсмена это уже не первый привод в полицию. Ранее он уже задерживался представителями закона за такое же нарушение. Но тогда дело не было передано в суд, так как пострадавший не стал выстраивать дело против Дэвиса.

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Новости спорта, WBA Super, Бокс, Джервонта Дэвис, Новости бокса.
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