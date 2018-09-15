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Стали известны участники вечера бокса в Киеве 2 октября

Рамиль Гаджиев и Карен Чухаджян
19:23 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Facebook

Новости спорта: 2 октября в столичном Дворце спорта пройдет турнир по профессиональному боксу, аналогов которого в Украине еще не было.

За боксерами в ринге будут внимательно наблюдать киевский городской председатель Виталий Кличко, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Назим Хамед, Эрик Моралес и еще около 500 почетных гостей из 160 стран. Все они будут участниками 56-го Конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Организаторы боксерского вечера, украинские компании Boom Box Promotions и Sparta Boxing Promotions обещают зрителям приятные сюрпризы. Главным боем вечера станет поединок 20-летнего чемпиона мира WBC среди юниоров Рамиля Гаджиева, который проведет поединок за титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76,2 кг) с мексиканцем Бруно Сандовалем.

27-летний Сандовал является ярко выраженным нокаутером, который в 23 боях одержал 20 побед, 17 из них нокаутом. Рост Бруно 187 см, размах рук 185 см и свой первый титул чемпиона WBC United States (USNBC) мексиканец завоевал еще в ноябре 2012 года. Для Рамиля этот бой станет серьезной проверкой, но именно в таких боях нарабатывается опыт, необходимый для покорения мировых вершин. Напомним, что Гаджиев завоевал для Украины золотую медаль Юношеских Олимпийских игр в Нанкине-2014, а дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2015 года. На данный момент Рамиль занимает 72 место в мировом рейтинге, и победа над представителем Мексики откроет для него возможность качественного рывка в топ-50 лучших боксеров дивизиона.

Непобежденный 21-летний Хасан Байсангуров проведет первую защиту своего титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Соперником Хасана, который проживает в столице Украины, станет Пауль Рамон Валензуела-младший.

31-летний мексиканец провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 23 выиграл, в 16 из них победил досрочно. Рост Пола 178 см, размах рук - 175 см. В активе Валензуелы опыт титульных боев. 7 апреля этого года мексиканец в Лагосе (Нигерия) победил американца Арана Колия и завоевал чемпионский пояс WBU (World Boxing Union). Но и для Хасана этот поединок на данном этапе карьеры является одним из ключевых. Среди внимательных зрителей - весь мировой боксерский бомонд. В независимом рейтинге boxrec.com Байсангуров сейчас занимает 39 место в своей весовой категории.

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Новости спорта, Бокс, Вечер бокса в Киеве 2 октября, Карен Чухаджян, Новости бокса, Рамиль Гаджиев, Хасан Байсангуров.
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