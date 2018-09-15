Головкин - Альварес: прогноз букмекеров на главный бой сентября
Новости спорта: В ночь с 15-го на 16-е сентября (время киевское) Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут бой в Лас-Вегасе.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBO Геннадий Головкин проведет бой-реванш против мексиканца Cауля Альвареса. Букмекеры считают фаворитом поединка Геннадия Головкина.
Так, компания William Hill за несколько часов до начала поединка принимает ставки на победу казахстанского боксера с коэффициентом 1,67, а на Альвареса – 2,50. Ничья в этом противостоянии оценивается в 17,0.
Напомним, что первая встреча боксеров завершилась вничью. Во втором бою на кону будут стоять титулы, которыми владеет казахстанец – WBA, WBС и IBO, а также вакантный пояс The Ring.