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Головкин - Альварес: все о бое

Головкин - Альварес
22:53 Сегодня Телеграф
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Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: В ночь с 15-го на 16-е сентября Геннадий Головкин и Сауль Альварес определят лучшего средневеса планеты.

Чемпион мира в среднем весе WBA (Super), WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин проведет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Встреча пройдет в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе на знаменитой T-Mobile Arena. На кону поединка будут стоять все чемпионские титулы Головкина, а также вакантный пояс The Ring. Примечательно, что в 1-м матче боксеров на кону также стоял чемпионский титул GGG по версии IBF, но казахстанский боксер отказался провести обязательную защиту против украинца Сергея Деревянченко и лишился пояса.  

Где смотреть

Бой Головкин - Альварес 2 в Украине в прямом эфире покажет телеканал "Интер", ориентировочное начало поединка 16 сентября в 6:00 по киевскому времени. 

Прогноз букмекеров

Специалисты во втором бое отдают предпочтение Головкину. Так, компания William Hill победу казахстанца оценивает коэффициентом 1,67, успех Альвареса котируется в 2,50. Ничья в реванше оценивается в 17,0.

Взвешивание перед боем

За день до боя боксеры успешно уложились в лимит среднего веса. На весах бойцы показали такой вес: Геннадий Головкин - 72,393 кг, Сауль Альварес - 72,300 кг. Однако, церемония взвешивания запомнилась в первую очередь небольшой потасовкой, которая едва не переросла в драку.

Первый бой

16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena прошла первая схватка боксеров, в которой была зафиксирована ничья. По итогам 12-раундового поединка судьи вынесли такой вердикт: 118-110 Альварес, 115-113 Головкин и 114—114.

После ничьей оба боксера сразу же заговорили о реванше и даже договорились о нем. Однако запланированный на 5-е мая поединок был отменен из-за проваленного допинг-теста Альвареса. "Канело" был дисквалифицирован на 6 месяцев.

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