Альварес в реванше победил Головкина

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) на знаменитой T-Mobile Arena завершился бой за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA super, IBO и вакантный пояс The Ring между Геннадием Головкиным из Казахстана и Саулем Альваресом из Мексики. По истечению 12 раундов большинство судей отдали победу Саулю Алвьаресу.

Первый раунд прошел в спокойной манере, боксеры провели "разведку", а уже во втором раунде Канело взвинтил темп и боксеры обменялись опасными ударами. Третий и четвертый раунд прошли в равной борьбе, у мексиканца появилось небольшое рассечение над левым глазом. Серединные раунды Головкин проводил вторым номеров, держа своим джебом Альвареса на дистанции.

Боксеры подустали и в 8-м и 9-м раунде начали ввязываться в размены, в которых больше преуспел Сауль. В 10-м раунде GGG удался мощнейший удар в с правой в челюсть Альвареса, но мексиканец умело уклонился от дальнейшей серии ударов. В последнем раунде Головкину удался отличный апперкот, Сауль пытался отыграться, проводя серии ударов, которые, впрочем, не находили цель. К концу 12-го раунда у казахстанца появилось рассечение над правым глазом.

Судейский счет по итогам 12-и раундов оказался в пользу Альвареса: 114:114, 115:113, 115:113. Мексиканец Сауль Альварес стал новым чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA super, IBO и The Ring.