Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) на знаменитой T-Mobile Arena завершился бой за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA super, IBO и вакантный пояс The Ring между Геннадием Головкиным из Казахстана и Саулем Альваресом из Мексики. По истечению 12 раундов большинство судей отдали победу Саулю Алвьаресу.

Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, но по итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу — 114:114, 115:113, 115:113. Для Головкина это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре минувшего года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксёрской среде.