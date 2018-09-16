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Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша

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Реванш Альварес - Головкин
07:32 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Мексиканец Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, став чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBO.

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) на знаменитой T-Mobile Arena завершился бой за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA super, IBO и вакантный пояс The Ring между Геннадием Головкиным из Казахстана и Саулем Альваресом из Мексики. По истечению 12 раундов большинство судей отдали победу Саулю Алвьаресу.

Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, но по итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу — 114:114, 115:113, 115:113. Для Головкина это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре минувшего года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксёрской среде.

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