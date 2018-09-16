День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Альварес в реванше победил Головкина
Альварес в реванше победил Головкина
Новости: Футбол. Где и когда смотреть воскресные матчи 8-го тура УПЛ
Футбол. Где и когда смотреть воскресные матчи 8-го тура УПЛ
Новости: Бокс. Лемье нокаутировал О’Салливана, Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг
Бокс. Лемье нокаутировал О’Салливана, Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
X

Альварес - Головкин: бойцы ММА о бое

Геннадий Головкин – Сауль Альварес
12:36 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер hboboxing

Новости спорта: Бойцы смешанных единоборств с интересом следили за поединком Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

В твиттере они дали свои комментарии второй встречи боксеров.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг: Головкин победил. В любом случае великолепный бой. Невероятная демонстрация бокса. Оба молодцы.

Камару Усман: Вот это поединок!!! Равный бой, победа может уйти любому, но наступательное давление Канело сделало свое дело.

Каб Свонсон: Мне кажется, или Головкин сломал правую руку? Он не бьет ей. Отличный бой. Этот бой нужно объявить «ничьей».

Мэтт Браун: Не важно кто победил… #уважение Настоящие победители это мы.

Йен Маккол: Не нравится, что кто-то должен оказаться проигравшим. Хочу увидеть этот бой еще один раз. Два воина отдали все силы на поле сражения. Когда начало казаться, что возраст Головкина начал давать о себе знать, он показал силу воли. Мы стали свидетелями величайшего события. Этот бой навсегда запомнят. Если они вновь встретятся, то, очевидно, Головкин будет обязан нокаутировать Канело, чтобы добыть победу.

Юрайя Холл: Кто эти судьи?

Эдди Альварес: Вы услышите тут впервые: Канело - Головкин завершится ничьей. Снова! Канело победит, каким бы ни был счет. Все идет по сценарию. Поставлю кое-что на Головкина и на ничью для подстраховки.

Канело бьется по новой стратегии. Мне нравится!

Лучший боксерский бой в современной истории! Смотрел на ногах все время.

Колби Ковингтон: Загрязненное мексиканское мясо!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, IBO, WBA Super, WBC, Альварес, Альварес-Головкин, Бокс, Геннадий Головкин, Геннадий Головкин - Сауль Альварес, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Головкин - Альварес 2: события боя Пакьяо пообещал победить Мейвезера в реванше Головкин - Альварес: все о бое

Последние новости

Футбол. Впервые за 110 лет 2 команды выиграли 5 стартовых туров в чемпионате Англии В сети появилось видео тестирования автоматической парковки Mercedes Головкин прокомментировал поражение от Альвареса (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Чемпион мира по боксу подрался в баре
04 Ирландский футболист забил потрясающий по точности автогол (Видео)
05 Головкин - Альварес: прогноз букмекеров на главный бой сентября
Новости сегодня
13:15 Месси: Я люблю смотреть футбол, но никогда не смотрю собственные матчи
13:12 Как Меган Маркл проводит свободное время в Лондоне
13:06 В Париже голодают за Сенцова
13:01 Головкин нацелился на третий бой с Альваресом
12:53 Футзал: видео голов в матче Украина - Казахстан
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: Сыновей экс-президента Египта арестовали
Сыновей экс-президента Египта арестовали
Новости: В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
Новости: 16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь