Альварес - Головкин: бойцы ММА о бое

В твиттере они дали свои комментарии второй встречи боксеров.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг: Головкин победил. В любом случае великолепный бой. Невероятная демонстрация бокса. Оба молодцы.

Камару Усман: Вот это поединок!!! Равный бой, победа может уйти любому, но наступательное давление Канело сделало свое дело.

Каб Свонсон: Мне кажется, или Головкин сломал правую руку? Он не бьет ей. Отличный бой. Этот бой нужно объявить «ничьей».

Мэтт Браун: Не важно кто победил… #уважение Настоящие победители это мы.

Йен Маккол: Не нравится, что кто-то должен оказаться проигравшим. Хочу увидеть этот бой еще один раз. Два воина отдали все силы на поле сражения. Когда начало казаться, что возраст Головкина начал давать о себе знать, он показал силу воли. Мы стали свидетелями величайшего события. Этот бой навсегда запомнят. Если они вновь встретятся, то, очевидно, Головкин будет обязан нокаутировать Канело, чтобы добыть победу.

Юрайя Холл: Кто эти судьи?

Эдди Альварес: Вы услышите тут впервые: Канело - Головкин завершится ничьей. Снова! Канело победит, каким бы ни был счет. Все идет по сценарию. Поставлю кое-что на Головкина и на ничью для подстраховки.

Канело бьется по новой стратегии. Мне нравится!

Лучший боксерский бой в современной истории! Смотрел на ногах все время.

Колби Ковингтон: Загрязненное мексиканское мясо!!!