Бокс. Лемье нокаутировал О’Салливана, Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг

Экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье нокаутировал ирландца Гэри О’Салливана уже в первом раунде поединка, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе. О’Салливан, обещавший легко расправиться с Лемье, а затем встретится с Геннадием Головкиным или Саулем Альваресом, оказался на грани нокаута уже в первом раунде и после мощного левого бокового Лемье рефери остановил бой на отметке 2-44 первого раунда.

Чемпион WBO в первом среднем весе 21-летний Хайме Мунгиа 15 сентября провел вторую успешную защиту своего титула, завоеванного в мае этого года. Первые два раунда чемпион «пристреливался», в третьем раунде претендент Брэндон Кук дважды побывал в нокдауне, и рефери Тони Уикс принял решение остановить бой.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях 31-летний никарагуанец Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг после годичного перерыва, нокаутировав Мойзеса Фуэнтеса в пятом раунде. Гонсалес быстро захватил преимущество в бою, а после успешной комбинации в пятом раунде Фуэнтес оказался в нокауте. Это стало первой победой для Гонсалеса после двух подряд поражений от Срисакета Сор Рунгвисая и потери чемпионского титула в первом легчайшем весе.

В других боя вечера бокса Верджил Ортис-мл техническим нокаутом победил Роберто Ортиса, Алексис Роха единогласным решением судей победил Карлоса Ортиса Сервантеса. Джаба Хоситашвили единогласным решением судей победил Лоуренса Кинга, Брайан Себальо техническим нокаутом победил Давида Томаса.