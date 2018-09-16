Головкин - Альварес 2: судейские записки

в Лас-Вегасе завершился главный бой вечера бокса 15 сентября Головкин - Альварес 2.

Представляем вашему вниманию официальные судейские записки второго поединка между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем «Канело» Альваресом , в котором Альварес победил большинством судейских записок со счетом 115-113, 115-113 и 114-114 и стал новым обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе, а также поясом The Ring.