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Головкин - Альварес 2: судейские записки

Геннадий Головкин - Сауль Альварес
09:15 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер hboboxing

Новости спорта: Решением большинства судей Сауль Альварес победил Геннадия Головкина в матче-реванше 15 сентября.

в Лас-Вегасе завершился главный бой вечера бокса 15 сентября Головкин - Альварес 2.

Представляем вашему вниманию официальные судейские записки второго поединка между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем «Канело» Альваресом , в котором Альварес победил большинством судейских записок со счетом 115-113, 115-113 и 114-114 и стал новым обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе, а также поясом The Ring.

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