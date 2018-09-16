День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Альварес в реванше победил Головкина
Альварес в реванше победил Головкина
Новости: Футбол. Где и когда смотреть воскресные матчи 8-го тура УПЛ
Футбол. Где и когда смотреть воскресные матчи 8-го тура УПЛ
Новости: Бокс. Лемье нокаутировал О’Салливана, Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг
Бокс. Лемье нокаутировал О’Салливана, Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
X

Головкин: Победа принадлежит Альваресу, если верить судьям

Геннадий Головкин
14:36 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: Твиттер hboboxing

Новости спорта: Геннадий Головкин не согласился с решением судей во втором бою против Сауля Альвареса.

Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, нанеся казаху первое поражение в профессиональной карьере. Головкин считает, что был лучше Канело.

"Не скажу, кто победил сегодня, потому что победа принадлежит Канело, если верить судьям. Думаю, это был отличный и очень зрелищный бой для болельщиков. Думаю, я дрался лучше Альвареса", — цитирует Головкина Boxing Scene.

В первом бою между боксерами судьи вынесли ничейный вердикт, который сыграл на руку Головкину.

Это первое поражение в карьере Геннадия Головкина, который до этого 20 раз подряд успешно защищал свои чемпионские пояса. Ему не хватило одной победы, чтобы побить рекорд Бернарда Хопкинса по количеству успешных защит чемпионских титулов в среднем весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, IBO, WBA Super, WBC, Альварес, Альварес-Головкин, Бокс, Геннадий Головкин, Геннадий Головкин - Сауль Альварес, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Бокс. Лемье нокаутировал О’Салливана, Роман Гонсалес успешно вернулся на ринг Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша Альварес в реванше победил Головкина

Последние новости

Палец в глаз: жуткая травма Фирмино в матче с Тоттенхэм - Ливерпуль Звезда украинского сериала "Школа" выпустила новый клип (Видео) Ибрагимович в фирменном стиле забил 500-й гол в карьере (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Чемпион мира по боксу подрался в баре
04 Ирландский футболист забил потрясающий по точности автогол (Видео)
05 Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Новости сегодня
15:06 Украинский журналист задержан в Казахстане
15:00 Киевлян предупреждают о сильном ветре
14:59 Ребров: Счастлив, что нам удалось победить
14:56 Земля Франца-Иосифа замусорена пластиком
14:47 Британский политик объявлен персоной нон-грата в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь