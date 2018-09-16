Головкин: Победа принадлежит Альваресу, если верить судьям

Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, нанеся казаху первое поражение в профессиональной карьере. Головкин считает, что был лучше Канело.

"Не скажу, кто победил сегодня, потому что победа принадлежит Канело, если верить судьям. Думаю, это был отличный и очень зрелищный бой для болельщиков. Думаю, я дрался лучше Альвареса", — цитирует Головкина Boxing Scene.

В первом бою между боксерами судьи вынесли ничейный вердикт, который сыграл на руку Головкину.

Это первое поражение в карьере Геннадия Головкина, который до этого 20 раз подряд успешно защищал свои чемпионские пояса. Ему не хватило одной победы, чтобы побить рекорд Бернарда Хопкинса по количеству успешных защит чемпионских титулов в среднем весе.