Головкин нацелился на третий бой с Альваресом

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин дал понять, что не намерен вешать перчатки на гвоздь после первого поражения в профессиональной карьере, которое он потерпел от Сауля Альвареса.

"Конечно, я чувствую, что готов продолжать. Буду делать свою работу и дальше и попытаюсь доказать, что я лучший. Третий поединок с Альваресом? Очевидно, что мы будем обсуждать эту возможность, будет здорово встретиться и в третий раз.

Потряс ли меня атаками Сауль? Нет, я хорошо себя чувствую. Не думаю, что Альварес продемонстрировал какой-то по-настоящему яркий, мексиканский стиль. Да, в этот раз он не убегал от меня, но это не значит, что он победил сегодня, он не делал ничего особенного", — сказал Головкин на пресс-конференции, видео которой размещено на YouTube-канале FightHub.