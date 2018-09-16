Арум не хочет иметь ничего общего с реваншем Мейвезер - Пакьяо

Вчера, 15 сентября, стало известно, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер возобновит карьеру ради поединка с чемпионом мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо. Бывший промоутер филиппинца Боб Арум поделился мыслями о повторном противостоянии бойцов, признавшись, что не хочет участвовать в его организации.

"Желаю им удачи. Не хочу иметь с этим ничего общего. Я здорово организовал их первый поединок, тогда бойцы были молоды и находились на пике. Но я не хочу быть вовлечённым в бой двух старых боксёров, которые будут драться из-за большого чека, потому что, как они думают, публика выбросит на это миллионы. Возможно, так оно и будет, но я не хочу быть вовлечённым в это. Удачи им", — приводит слова Арума BoxingScene.