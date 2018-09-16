Альварес согласен на третий бой с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBO и журнала The Ring в среднем весе Сауль Альварес после своей победы над Геннадием Головкиным заверил, что готов провести третий бой с казахстанцем.

"Если команда Головкина хочет третий бой, мы сделаем это снова. Сейчас я просто хочу насладиться моментом с моей семьей и командой, но если они хотят, чтобы мы провели третий поединок, без проблем", – приводит слова Альварес BoxingScene.

Напомним, что первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью, а вот вторая встреча – победой мексиканца решением судей. После 12-ти раундов судьи отдали победу Альваресу – 114-114 и дважды 115-113.