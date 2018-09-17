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Соперник Усика Беллью прокомментировал бой Головкин - Альварес

Тони Беллью
08:06 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Британец Тони Беллью согласен с чистой победой Сауля Альвареса над Головкиным.

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью прокомментировал результат повторной встречи казахстанского боксёра Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. Судьи отдали победу по очкам Альваресу.

«Великолепный бой! Думаю, никто не может назвать решение судей нечестным. Скорость и атаки Альвареса были на другом уровне! Головкин позволил ему диктовать бой в первых раундах. Головкин был неплох, но этого оказалось недостаточно. Бой был невероятным, но, на мой взгляд, этой ночью бокс проиграл.

Альварес – обманщик (ранее мексиканец отбывал дисквалификацию, связанную с допинговым скандалом)? Согласен, но до тех пор, пока боксом будут управлять эти функционеры, которые принимают таких, как он, ничего не изменится», — написал Беллью в «Твиттере».

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