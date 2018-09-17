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Андре Уорд дал прогноз на бой Усик - Беллью

Андре Уорд
14:04 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Американский боксер – о предстоящем поединке за все пояса первого тяжелого веса.

Непобежденный чемпион мира Андре Уорд (32-0-0, 16 КО), который завершил карьеру, сделал прогноз на запланированный на 10 ноября в Манчестере поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком (15-0-0, 11 КО) и обладателем титула «почетного» чемпиона мира по версии WBC в дивизионе Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

По словам Уорда, Беллью, решив драться в крузервейте, лишает себя главного преимущества. «На бумаге Усик – явный фаворит боя. Он и техничнее, и быстрее, и много чего умеет в ринге. Но не стоит списывать со счетов Беллью, его настрой, его характер, его смелость. Мне не нравится, что бой пройдет в лимите крузервейта. Считаю, этим Беллью лишает себя главного преимущества. Он два года не выступал в лимите до 90,7 кг, он не молодеет, и сгонка может его сильно истощить. Я лично знаком с Беллью, мне нравится этот парень, а Усика я не знаю, с ним не знаком. Считаю, Беллью в любом случае будет опасен. Надеюсь, сгонка веса не станет решающим фактором. Но Усик – хорош, очень хорош. Беллью понадобятся идеальные физические кондиции, чтобы победить. В любом случае, это – отличный поединок, очень интересный.

Бой с победителем? Как я и говорил ранее, я отдыхаю, наслаждаюсь жизнью, тем, что провожу больше времени с семьей. Сегодня точно нет, не планирую камбека. Но кто знает, что произойдет завтра?», – сказал Андре Уорд.

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Новости спорта, Александр Усик, Андре Уорд, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
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