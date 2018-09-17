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Альварес намерен провести еще один бой в 2018 году

Сауль Альварес
14:23 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауль Альварес намерен вернуться в ринг в конце года.

Новоиспеченный чемпион в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Сауль Альварес рассказал, что хочет вернуться в ринг в декабре 2018 года, но это будет зависеть также от рекомендаций врачей.

"Я хотел покорить болельщиков. Именно это было для меня самым главным. Я победил, и это самый важный день в моей карьере. Я шел вперед и соблюдал стратегию. У меня была цель, и я ее добился.

К сожалению, нокаутировать не удалось Головкина, но мне важен и сам факт победы. Мне наложили шесть швов, потому посмотрим, что скажут доктора, но хочу провести следующий бой в декабре", - цитирует Альвареса ESPN Deportes.

Напомним, Сауль Альварес победил геннадий Головкина, отобрав у него три титула. Тренер Головкина рассказал, когда может состояться третий поединок боксеров.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
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