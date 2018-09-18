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Усик сравнил Анатолия Ломаченко с Лобановским

Александр Усик
00:09 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости спорта: Наставник украинца больше делает, чем говорит.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) в интервью Youtube-каналу Вацко Live признался, что его тренер Анатолий Ломаченко похож на Валерия Лобановского. Об этом сообщает ХСПОРТ.

«Сравнил бы Анатолия Ломаченко с Лобановским, потому что это наш человек. Видите, у Лобановского тоже было мало разных интервью, которые он давал. Был скрытный, поэтому, наверное, Анатолия Николаевича можно сравнить с ним. Он мало разговаривает, но много его действий видны в ринге через нас.

Секретная подготовка к бою с Гассиевым? Это была собранность, поскольку большая важность была у этого поединка. Не хотели, чтобы много было разговоров, что мы там-то и с тем-то готовимся. Хотелось закрыться, подготовиться, поехать, отбоксировать, а потом уже разговаривать».

Усик вернется в ринг 10 ноября в поединке против Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Украинец является безоговорочным фаворитом этой встречи, но британец уверен, что способен преподнести сюрприз чемпиону.

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Новости спорта, Александр Усик, Анатолий Ломаченко, Бокс, Новости бокса, Новости футбола, Футбол.
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