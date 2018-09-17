Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Усик - Беллью

Бывший чемпион мира Андре Уорд признался, что не знаком с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Отметим, что бой пройдет в тяжелом весе, поэтому, по мнению Уорда, Беллью может проиграть из-за сгонки веса.

"Усик считается явным фаворитом боя. Он техничнее и быстрее, много чего умеет в ринге. Но не стоит списывать со счетов Беллью, его настрой, его характер, его смелость.

Мне не нравится, что бой пройдет в лимите крузервейта. Мне кажется, что Беллью таким образом лишает себя главного преимущества. Он два года не выступал в лимите до 90,7 кг, и сгонка может его сильно истощить.

Я лично знаком с Беллью, мне нравится этот парень, а Усика я не знаю, не знаком. Считаю, Беллью в любом случае будет опасен. Надеюсь, сгонка веса не станет решающим фактором.

Но Усик - хорош, очень хорош. Белью понадобятся идеальные физические кондиции, чтобы победить. В любом случае, это - отличный поединок, очень интересный", - цитирует Уорда BoxingScene.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится 10 ноября в Манчестере. Ранее Тони Беллью выразил сомнение в том, что Усик такой же хороший профессионал, как и любитель.