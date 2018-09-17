Линарес вспомнил бой против Ломаченко

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес в ходе подготовки к поединку против пуэрториканца Абнера Котто, который состоится 29-го сентября, вспомнил поражение от в бою с Василием Ломаченко.

Тогда украинец нокаутировал Линареса в 10 раунде, но при этом сам впервые в карьере оказался в нокдауне.

«Вряд ли кто-то даже мог себе представить, что мне удастся отправить Ломаченко в нокдаун. Так сложились обстоятельства тогда. Я профессионал и мне нужно было избежать поражения любым способом. Но, как я говорил раньше, я поздравляю Ломаченко, ведь он проделал действительно хорошую работу. У него была травма плеча, но он настоящий воин и боец. Он отдал на ринге все и поэтому вышел с ринга победителем. Все считали его неуязвимым, но мне удалось обронить его на настил. Он такой же человек, как и мы все, он понял, что также уязвим, поэтому не захотел проводить матч-реванш», — сказал Линарес.