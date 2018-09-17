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Промоутер Головкина рассказал, когда состоится третий бой против Альвареса

Том Леффлер
17:15 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Том Леффлер прокомментировал проигранный его подопечным бой.

Промоутер экс-чемпиона Геннадия Головкина Том Леффлер подтвердил, что третий бой казахстанца с Саулем Альваресом может состояться в мае 2019 года.

Леффлер отметил, что, если очередной реванш с Альваресом состоится, то, скорее всего, это будет весной.

"Мы рассмотрим все имеющиеся для Головкина варианты, чтобы выбрать самый оптимальный. Я считаю, что и во втором поединке Головкин был лучше. У меня получилось 8:4 по раундам. Но на этот раз критиковать Альвареса не могу. У него был прекрасный план на бой. Но, тем не менее, считаю, что Головкин наносил более четкие удары. Я не согласен, что Альварес выиграл 12-й раунд.

Головкин продолжит боксировать. Он готов выходить в ринг, готов драться весной или даже в мае. Если мы сможем договориться о третьем поединке с Альваресом, то это скорее всего будет в мае. Сядем с Геннадием и промоутерами Альвареса и посмотрим, как и когда нам лучше организовать третий бой. Или решим, что нам лучше двигаться в другом направлении.

Нужно в любом случае отдать должное Альваресу. Он не хотел уступать, шел вперед. Он меня удивил. Я ожидал, что он будет больше защищаться. Но такой стиль нравится и Головкину. В любом случае, Головкину нечего стыдиться. Он отлично боксировал. Мы не будем спорить с решением, мы уважаем вердикт. Но Головкин для нас по-прежнему остается чемпионом. Все видели, что второй бой был лучше первого. Думаю, мы увидим и третий бой", – цитирует Леффлера FightHub.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес, Том Леффлер.
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