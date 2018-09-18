День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Альварес в реванше победил Головкина
Альварес в реванше победил Головкина
Новости: Динамо вновь теряет очки в УПЛ
Динамо вновь теряет очки в УПЛ
Новости: Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
X

Усик – о финале WBSS: Я задавался вопросом, почему Украина не может провести бой

Александр Усик
06:35 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик рассказал о проведении финала WBSS в России.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вспомнил о поездке в Москву на финальный бой WBSS против Мурата Гассиева, а также об обвинениях в свой адресс по поводу поездки в Россию.

"Я целенаправленно ехал в Москву за победой, мне было без разницы на окружающих, которые говорили, что меня отравят или убьют. Как только пошли разговоры о месте проведения боя, то появились слухи, что бой пройдет в Москве. Я сразу понял, что русские захотят провести этот бой у себя. Я задавался вопросом, почему Украина не может купить и провести этот поединок у себя. Россия посчитала, что им надо провести, они и провели.

Мне нужен был этот бой, мне нужен был Мурат. Я хотел конкретно этот поединок между мной и Гассиевым, замена была невозможна. Все мои важные бои были на выезде.Так случилось, что этот был в Москве.

Моя команда говорила мне, что надо подготовиться и вынести всех. Надо приехать домой с кубком. А где биться – нет разницы. То, что бой проходил в Москве – дополнительная мотивация. Если эта победа вдохновила молодых ребят, девушек, просто жителей Украины на какие-то дальнейшие действия, если люди радовались, то я рад. Если политики говорят, что я что-то не так сделал, что я что-то не сказал на ринге, то я просто пропускаю это мимо ушей.Очень долго эту тему мусолили по телевизору, политики, какие-то ноунеймы что-то говорили. Если бы перестали про это говорить, то через два дня все бы улеглось", – рассказал Усик в интервью Вацко Light.

Напомним, что Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Андре Уорд дал прогноз на бой Усик - Беллью Соперник Усика Беллью прокомментировал бой Головкин - Альварес Альварес согласен на третий бой с Головкиным

Последние новости

И смешно, и страшно: позитивные девушки, которые любят весело прокатиться В Николаеве спасатели погасили пожар на предприятии в Заводском районе На Днепропетровщине мужчина убил сожительницу и бросился с топором на полицейских
Сегодня читают в спорте
01 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
02 Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
03 Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Усик - Беллью
04 Усик сравнил Анатолия Ломаченко с Лобановским
05 Экс-наставник сборной Украины признан лучшим тренером 9-го тура Первой лиги
Новости сегодня
07:06 Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года
06:58 Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли
06:47 Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
06:24 Начните утро не с кофе, а со смеха: курьезные анекдоты 18 сентября
06:14 США имеет доказательства систематического нарушения РФ санкций ООН против КНДР
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Прием ванны: в чем польза горячей и холодной воды
Прием ванны: в чем польза горячей и холодной воды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь