Усик – о финале WBSS: Я задавался вопросом, почему Украина не может провести бой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вспомнил о поездке в Москву на финальный бой WBSS против Мурата Гассиева, а также об обвинениях в свой адресс по поводу поездки в Россию.

"Я целенаправленно ехал в Москву за победой, мне было без разницы на окружающих, которые говорили, что меня отравят или убьют. Как только пошли разговоры о месте проведения боя, то появились слухи, что бой пройдет в Москве. Я сразу понял, что русские захотят провести этот бой у себя. Я задавался вопросом, почему Украина не может купить и провести этот поединок у себя. Россия посчитала, что им надо провести, они и провели.

Мне нужен был этот бой, мне нужен был Мурат. Я хотел конкретно этот поединок между мной и Гассиевым, замена была невозможна. Все мои важные бои были на выезде.Так случилось, что этот был в Москве.

Моя команда говорила мне, что надо подготовиться и вынести всех. Надо приехать домой с кубком. А где биться – нет разницы. То, что бой проходил в Москве – дополнительная мотивация. Если эта победа вдохновила молодых ребят, девушек, просто жителей Украины на какие-то дальнейшие действия, если люди радовались, то я рад. Если политики говорят, что я что-то не так сделал, что я что-то не сказал на ринге, то я просто пропускаю это мимо ушей.Очень долго эту тему мусолили по телевизору, политики, какие-то ноунеймы что-то говорили. Если бы перестали про это говорить, то через два дня все бы улеглось", – рассказал Усик в интервью Вацко Light.

Напомним, что Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.