Экс-тренер Майка Тайсона будет готовить украинца к чемпионскому бою

Известный американский боксер Тедди Атлас будет готовить украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) к бою против Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО) за пояс WBC в полутяжелом весе.

Атлас заменит Марко Контрераса, который до этого работал с Гвоздиком. Тренировки украинца будут проходить в Окснарде, Калифорния, а открытый лагерь начнется в середине октября.

Отметим, что Атлас не тренировал с 2016 года, когда помогал Тимоти Брэдли готовиться к бою с Мэнни Пакьяо. Также когда-то работал с Майком Тайсоном, Майклом Мурером, Трэйси Паттерсоном, Барри Макгиганом, Шенноном Бриггзом, Майклом Грантом...

"Они ждали моего ответа несколько недель. Я хотел встретиться с Александром и его семьей. Что я и сделал. Мы встретились, и я провел с ними два дня. Мы смотрели фильмы, завтракали и обедали в первый день, а во второй пошли работать в зал вместе.

Я увидел его семью. У него трое маленьких детей и жена, а также я доверяю его менеджеру Эгису Климасу. Я сказал ему, что вернусь к работе только если они хорошие люди. Если бы я считал по-другому, то не взялся бы за это дело.

Первая вещь – хочу ли я проводить время с человеком? Я почувствовал, что хочу находиться в кругу этих людей. Ну и вторая вещь – могу ли я ему помочь, можно ли его тренировать? Позволит ли он тренировать себя? Ответ – да. Они попросили меня о помощи, но могу ли я им помочь? Я чувствую, что могу.

Я уже будто смотрю фильм, и у меня есть несколько страниц записей и вещей, над которыми нужно работать, вещей, которые нужно исправить. Придется драться против второго лучшего ударника в боксе (после Деонтея Уайлдера). Нельзя допускать ошибки против такого парня. Нужно быть готовым технически, иметь четкий план того, как действовать в ринге, чтобы победить. Мы будет работать над этим. У нас нет возможности ошибаться.

Гвоздик ведет себя, как боец. У него хорошие инстинкты. Касательно технических аспектов, ему нужно подняться на следующий уровень, но у него правильные идеи", – заявил Атлас.

Бой Гвоздик – Стивенсон состоится 1 декабря в Квебеке, Канада. На кону поединка будут стоять пояс WBC в полутяжелом весе.