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Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября

Энтони Джошуа - Александр Поветкин
19:31 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: На этой недели состоится супербой в супертяжелом весе между чемпионом Энтони Джошуа и претендентом Александром Поветкиным.

Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) в субботу, 22 сентября проведет бой против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО). Бой состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

Украинские поклонники самого мужского вида спорта смогут насладиться чемпионским зрелищем на телеканале "Интер". Кроме того прямая трансляция боя запланирована на российском канале "Матч! Боец". Начало боксерского вечера в 22:15 по киевскому времени. Бой ориентировочно начнется в 00:00.

Последние бои Джошуа и Поветкина

Джошуа провел самый длительный бой в карьере и победил Паркера по очкам (1 апреля 2018). Тогда в Кардиффе состоялся объединительный боксерский поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и обладателем титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (24-1, 18 КО). 28-летний британский боксер объединил у себя четыре чемпионские пояса в супертяжелом весе.

В тот же вечер бокса в Кардиффе (1 апреля 2018) Поветкин в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Дэвида Прайса, после чего последний не смог продолжить бой.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энтони Джошуа - Александр Поветкин.
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