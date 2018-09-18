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Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой

Энтони Джошуа - Александр Поветкин
17:03 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Фаворитом поединка букмекеры считают Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) в субботу, 22 сентября, проведет щиту своих поясов в поединке против 39-летнего обязательного претендента на его титул по линии WBA россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

Безоговорочным фаворитом противостояния по версии букмекеров является Энтони Джошуа. Показатели на успех Энтони Джошуа достигают уровня 1,11, тогда как ставки на победу "Русского витязя" принимаются с коэффициентом 6,50. Шансы на ничью по итогам 12 раундов оцениваются котировкой 26,00.

Наиболее вероятно, по мнению аналитиков, бой завершится в 5-7 раунде. Котировки на это событие равны 9,00.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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