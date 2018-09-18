Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (9-0, 8 КО) заявил, что Александр Поветкин (34-1, 24 КО) действительно обладает мощным ударом, который может стать определяющим в бою с Энтони Джошуа (21-0, 20 КО):

Как оно, спарринговать с Поветкиным?

Классно, очень классно, большой, огромный опыт.

Что должен сделать Поветкин, чтобы победить Джошуа?

Разумно для Энтони Джошуа будет двигаться, проваливать, наказывать Поветкина. Но Александр, однозначно должен резать углы, прессовать, постоянно держать Джошуа в напряжении. Этим самым Поветкин сделает британца уставшим и получит шанс для того, чтобы попасть и в дальнейшем нокаутировать Джошуа.

В последнем бою Поветкина с Прайсом россиянин после пятого раунда устал. Насколько вы почувствовали, что его функциональное состояние будет определяющим против Джошуа?

Мы должны помнить, что Александр – возрастной спортсмен, так что это нормально. Но к этому бою он хорошо готовился, он не пропускал тренировок, он очень хорошо готов. Думаю, его функциональная готовность будет на хорошем уровне. Но посмотрим.

Говорят о том, что у Поветкина костоломный удар. В спаррингах прочувствовал это?

Он не выбрасывает большие, длинные комбинации, но его одиночные удары достаточно увесистые, то есть их можно почувствовать даже в 20-унцевых перчатках. Поэтому думаю, что Джошуа тоже будет несладко.

По вашему мнению, каким будет результат этого поединка?

Так, как я помогал Александру, то, конечно, хотел бы, чтобы он победил. Но, думаю, что у Джошуа есть больше плюсов, чем у Поветкина на данный момент. Но это супертяжелый вес, и мы прекрасно знаем, что один удар может решить все. Посмотрим, мне самому интересно.

Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять пояса WBA, WBO, IBF и IBO.