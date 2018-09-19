Усик – Беллью: стало известно, сколько стоят билеты на бой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет следующий свой бой против британца Тони Беллью. Встреча запланирована на 10-е ноября и должна состояться в Манчестере, а на кону буду пояса украинца.

В понедельник, 24-го сентября, в продажу поступят билеты на бой, который примет Манчестер Арена. Однако уже стало известно, сколько стоить будут билеты. Самый дешевый можно будет купить за 40 фунтов – это около 1 480 гривен, а вот самый дорогой обойдется в 800 фунтов – 30 тысяч гривен. Также будут доступны другие ценовые категории – 60, 80, 100, 150, 200, 300 и 500 фунтов.

Отметим, что Манчестер Арена может вместить 23 тысячи зрителей.