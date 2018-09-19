Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде

Легендарного украинского боксера, двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко пригласили преподавать в одно из самых престижных учебных заведений в мире – Гарвардский университет.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию theБабель. По словам Виталия, в Гарварде заинтересовались курсом Владимира «Управление вызовами».

«Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции с Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета и он согласился», - рассказал Виталий Кличко.