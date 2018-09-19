День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде

Владимир Кличко
12:05 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Легендарный украинский боксер будет вести курс "Управление вызовами".

Легендарного украинского боксера, двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко пригласили преподавать в одно из самых престижных учебных заведений в мире – Гарвардский университет.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию theБабель. По словам Виталия, в Гарварде заинтересовались курсом Владимира «Управление вызовами».

«Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции с Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета и он согласился», - рассказал Виталий Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Гарвард, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Усик начал подготовку к бою с Беллью Головкина и Альвареса отстранили от проведения боев Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой

Последние новости

Мане эффектно поиздевался над Неймаром в матче Лиги чемпионов (Видео) Два разных типа пап: украинский ведущий о воспитании дочери и сына В Минфине утверждают, что Госбюджет-2018 будет выполнен
Сегодня читают в спорте
01 Экс-тренер Мариуполя Севидов - о провальных результатах Динамо
02 Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде
03 Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
04 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
05 Ливерпуль - ПСЖ: видео голов и обзор невероятного матча Лиги чемпионов
Новости сегодня
13:10 В Швеции россиянин попал за решетку за нетрезвое управление кораблем
13:03 Лучшие новинки Книжного форума во Львове
13:00 Шахтер – Хоффенхайм: команды определились с формой на матч
12:52 Как выглядят места для свиданий заключенных из разных стран (Фото)
12:41 Джейкобс показал, как готовится к бою с Деревянченко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Новости: Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Новости: Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Новости: День осеннего равноденствия 2018: приметы и обычаи праздника
День осеннего равноденствия 2018: приметы и обычаи праздника
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь