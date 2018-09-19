Уайлдер - Фьюри: о бое объявят на следующей неделе

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что в следующий понедельник состоится пресс-конференция в Лондоне, на которой будет официально объявлено о бое Фьюри против чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, который может состояться в начале декабря этого года в США.

«Будет пресс-конференция в следующий понедельник, приедет Уайлдер, и это будет начало промо-тура, — сказал Уоррен в интервью iFL TV. — Сначала Лондон, потом Нью-Йорк, потом Лос Анджелес».

Уоррен также отметил, что сейчас они работают на тем, чтобы согласовать с командой Уайлдера кандидатуры судей на предстоящий бой.

«Если бой будет в Лас-Вегасе, они [Спортивная комиссия] хотят сами назначать судей, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы судьи были согласованы командами боксеров, и они должны быть абсолютно нейтральными. Над этим мы сейчас работаем», — добавил Уоррен.