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Уайлдер - Фьюри: о бое объявят на следующей неделе

Уайлдер - Фьюри
15:05 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Фьюри

Новости спорта: Фрэнк Уоррен рассказал, что в следующий понедельник состоится пресс-конференция, на которой официально объявят о бое Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри.

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что в следующий понедельник состоится пресс-конференция в Лондоне, на которой будет официально объявлено о бое Фьюри против чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, который может состояться в начале декабря этого года в США.

«Будет пресс-конференция в следующий понедельник, приедет Уайлдер, и это будет начало промо-тура, — сказал Уоррен в интервью iFL TV. — Сначала Лондон, потом Нью-Йорк, потом Лос Анджелес».

Уоррен также отметил, что сейчас они работают на тем, чтобы согласовать с командой Уайлдера кандидатуры судей на предстоящий бой.

«Если бой будет в Лас-Вегасе, они [Спортивная комиссия] хотят сами назначать судей, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы судьи были согласованы командами боксеров, и они должны быть абсолютно нейтральными. Над этим мы сейчас работаем», — добавил Уоррен.

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