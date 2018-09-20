Арум раскритиковал канал НВО за трансляцию боя Головкин - Альварес 2

Бои андеркарда закончились досрочно, и зрителям пришлось ждать главного поединка больше часа.

"У них было нечего предложить в андеркарде. И это один из главных боев года. Заставить ждать начала главного боя зрителей у экранов и в зале почти два часа — что это вообще такое? Это наихудшее PPV, что я видел в своей жизни. Возможно, настало время для НВО отказаться от трансляций бокса", — сказал Арум в интервью радио SiriusXM Boxing.

Стоит отметить, что для Головкина и Альвареса этот бой стал последним в их действующих контрактах с НВО, а недавно телеканал отказался от покупки матча-реванша между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом, и этот бой будет транслировать телеканал ESPN.