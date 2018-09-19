Экс-чемпион мира Хаттон о бое Джошуа - Поветкин

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон считает, что чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не стоит рассматривать предстоящий 22 сентября поединок против россиянина Александра Поветкина в качестве небольшого препятствия на пути к боям против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. По мнению Хаттона, Поветкин, сильно уступающий в известности, на ринге не менее опасен.

«Это бой, в котором Энтони не стоит забывать о результате, — сказал Хаттон в интервью Sky Sports. — Мы хотим увидеть его в боях с Уайлдером и Фьюри, но это однозначно не менее опасный бой. Он думает о Фьюри и Уайлдере, но ему не следует забывать об этом парне [Поветкине]. Он силен и опасен и за исключением остальных чемпионов в этом весе, он, вероятно, лучший из всех возможных соперников для Джошуа. Он действительно опасен, и Джошуа нужно показать свой лучший бокс».