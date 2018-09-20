Бой Джошуа - Поветкин обслужит британский рефери

Британец Стив Грей будет работать в качестве рефери на поединке за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным, сообщает Sky Sports.

Грей ранее уже обслуживал четыре боя Джошуа. Он также был рефери недавнего поединка Тайсона Фьюри (link is external) против Франческо Пианеты, а российским любителям бокса лучше всего известен в качестве рефери боя между Джорджем Гроувзом (link is external) и Федором Чудиновым.

Как заявил промоутер Эдди Хирн, кандидатура Грея была одобрена промоутерской компанией «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина. Согласно правилам, «Мир бокса» мог потребовать назначения рефери из нейтральной страны, однако дал согласие на то, чтобы бой обслуживал британец.