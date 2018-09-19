Хирн: Джошуа ждет самый сложный бой в карьере

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что его подопечного с Александром Поветкиным ждёт один из самых сложных боёв в карьере.

"Если не брать в расчёт Кличко, то Энтони ждёт самый сложный бой в его карьере. У Поветкина только одно поражение, и оно от Владимира Кличко, так что Александр с его крепким подбородком, сильными ударами, запасом энергии и большим, чем у Джошуа, опытом будет серьёзной проверкой. Буду честен — я переживаю перед этим поединком, потому что смотрю в будущее и думаю о грядущем бое с Деонтеем Уайлдером", — приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, встреча Энтони Джошуа — Александр Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».