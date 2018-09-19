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Слова Поветкина накануне боя с Джошуа

Александр Поветкин
16:40 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Поветкина

Новости спорта: Александр Поветкин прокомментировал свой ближайший бой против Энтони Джошуа.

Российский претендент на чемпионский пояс в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Энтони Джошуа. 18 сентября Поветкин отправился в Лондон из Москвы.

"Я спокоен. С отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксером. Это испытание. Бой — всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира — конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира. Подготовился я отлично. Чувствую себя хорошо. Пытаюсь отстраниться от того, что будет в Лондоне и сосредоточиться на бое", — приводит слова Поветкина "Мир бокса".

Поединок Поветкина и Энтони Джошуа пройдёт 22 сентября в Лондоне.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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