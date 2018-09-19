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Стало известно, когда Головкин вернется на ринг

Геннадий Головкин
17:12 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Том Леффлер рассказал о примерных сроках возвращения Геннадия Головкина на ринг.

Том Леффлёр, промоутер теперь уже бывшего чемпиона WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что после поединка с Саулем Альваресом его подопечный вряд ли вернётся на ринг в 2018 году.

"У нас было 12 тяжёлых раундов, и я могу сказать, что, скорее всего, это был последний бой Геннадия в 2018 году. Сейчас нам с Абелем Санчесом и самим Головкиным надо как минимум неделю, чтобы разобрать прошедший поединок. Но по моим внутренним ощущениям, Геннадий на ринг вернётся не раньше весны 2019 года, а скорее всего, это даже произойдёт в мае", — сказал Леффлёр Boxingscene.

Ранее промоутер заявил, что третий поединок его клиента с Саулем Альваресом может состояться уже через восемь месяцев, в мае 2019 года.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
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