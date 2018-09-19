Ломаченко - лучший боксер мира

Авторитетный американский журнал The Ring, который еще называют "Библией бокса", обнародовал свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

После поражения казахстанца Геннадия Головкина от мексиканца Сауля Альвареса в рейтинге произошли существенные изменения - Головкин опустился с первой строчки рейтинга на четвертую, а Альварес разместился строчкой выше.

Возглавил же обновленный рейтинг P4P чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко. На второй строчке рейтинга разместился чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд, а замыкает первую пятерку еще один украинец - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.