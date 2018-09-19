День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Ломаченко - лучший боксер мира

Василий Ломаченко
15:48 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг сильнейших боксеров мира.

Авторитетный американский журнал The Ring, который еще называют "Библией бокса", обнародовал свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

После поражения казахстанца Геннадия Головкина от мексиканца Сауля Альвареса в рейтинге произошли существенные изменения - Головкин опустился с первой строчки рейтинга на четвертую, а Альварес разместился строчкой выше.

Возглавил же обновленный рейтинг P4P чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко. На второй строчке рейтинга разместился чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд, а замыкает первую пятерку еще один украинец - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Экс-тренер Майка Тайсона будет готовить украинца к чемпионскому бою Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября Усик начал подготовку к бою с Беллью

Последние новости

В бюджет заложено 287 млн гривень на создание Антикоррупционного суда Бойцу Сехудо вернули потерянный пояс чемпиона UFC Додон: Статус Приднестровья определит референдум
Сегодня читают в спорте
01 Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде
02 Экс-тренер Мариуполя Севидов - о провальных результатах Динамо
03 Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
04 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
05 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости сегодня
16:20 Игрок Ливерпуля только в день матча ЛЧ смог открыть глаз
16:09 Горсовет Днепра просит Раду выделить средства на строительство ВПП
16:01 Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
16:00 Росгвардия отгородится "Стеной"
15:59 "Россия – друг на словах": Иранские СМИ резко раскритиковали РФ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Новости: Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Новости: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета
Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета
Новости: Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь