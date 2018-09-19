Льюиса и Холифилда в Киеве будут кормить борщом, салом с чесноком и варениками

Стали известны некоторые неформальные подробности самого масштабного боксерского события года, которое примет столица Украины. Украинский оргкомитет Конгресса готовит несколько сюрпризов для звездных гостей и участников мероприятия. Среди которых – возможность познакомиться с традиционной украинской кухней. В меню для чемпионов обещают обязательное присутствие любимых украинцами борща, сала с чесноком и вареников.

Напомним, что свое участие в Конгрессе подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Александр Усик, Риддик Боу, Эрик Моралес и другие легендарные боксеры прошлого.

В столицу Украины прилетят около 600 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал «Вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.