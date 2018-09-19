День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Легенда бокса Моралес ждет мастер-класс от Виталия Кличко

Эрик Моралес
16:55 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Инстаграм Моралеса

Новости спорта: Эрик Моралес примет участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC).

Выдающийся мексиканский боксер, чемпион мира в трех весовых категориях, в активе которого 61 бой на профессиональном ринге, запоминающиеся трилогии с Мэнни Пакьяо и с Марко Антони Баррерой, Эрик "Ужасный" Моралес примет участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.

Кроме участия в самом боксерском мероприятии, Моралес летит в Киев с еще одной целью. Эрик, который по завершению выступлений в ринге решил начать политическую карьеру, став депутатом от одного из округов своего родного города Тихуана, хочет встретиться с мэром Киева Виталием Кличко. Цель – консультации по поводу политической карьеры по завершению спортивных выступлений, учитывая успешный опыт украинца.

Напомним, что ранее свой приезд в Киев на Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу.

Всего, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал "Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBC, Бокс, Новости бокса, Эрик Моралес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Усик – Беллью: стало известно, сколько стоят билеты на бой Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа Экс-тренер Майка Тайсона будет готовить украинца к чемпионскому бою

Последние новости

Алисса Милано шокировала поклонников внешностью В Украине по-новому будут оценивать состояние вод Норвегия надеется, что Украина продолжит борьбу с коррупцией несмотря на выборы
Сегодня читают в спорте
01 Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде
02 Экс-тренер Мариуполя Севидов - о провальных результатах Динамо
03 Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
04 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
05 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
Новости сегодня
17:53 Заправка авто сжиженным природным газом: в ФРГ открыли первую АЗС
17:52 Смешные животные, которые ни на минутку не дадут вам скучать
17:52 Нелегальные игротеки закрыли в Тернополе
17:48 Суд вынес решение об аресте части имущества Омеляна
17:48 Слова голкипера Динамо перед матчем с Астаной в Лиге Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире эпидемия туберкулеза
В мире эпидемия туберкулеза
Новости: Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Новости: Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Новости: Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь