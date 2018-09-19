Легенда бокса Моралес ждет мастер-класс от Виталия Кличко

Выдающийся мексиканский боксер, чемпион мира в трех весовых категориях, в активе которого 61 бой на профессиональном ринге, запоминающиеся трилогии с Мэнни Пакьяо и с Марко Антони Баррерой, Эрик "Ужасный" Моралес примет участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.

Кроме участия в самом боксерском мероприятии, Моралес летит в Киев с еще одной целью. Эрик, который по завершению выступлений в ринге решил начать политическую карьеру, став депутатом от одного из округов своего родного города Тихуана, хочет встретиться с мэром Киева Виталием Кличко. Цель – консультации по поводу политической карьеры по завершению спортивных выступлений, учитывая успешный опыт украинца.

Напомним, что ранее свой приезд в Киев на Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу.

Всего, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал "Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.