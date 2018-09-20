Ломаченко: Усику удалось то, к чему я стремлюсь всю жизнь

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Василий Ломаченко признался, что его мотивирует пример абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, который также стал первым в истории победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Как спортсмен, я рад за Александра, потому что понимаю, что стоит за этим. Когда боксёр становится абсолютным чемпионом мира — это топ. Усику удалось сделать то, к чему я стремлюсь всю свою спортивную карьеру, и для меня это дополнительный стимул. Если Александр стал абсолютным чемпионом, то и я должен стать абсолютным чемпионом мира, как и Усик», — сказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке Ломаченко ждёт поединок с Хосе Педразой.