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Майк Тайсон переезжает в Ташкент

Майк Тайсон
13:00 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Майка Тайсона

Новости спорта: Майк Тайсон стал владельцем апартаментов в крупнейшем градостроительном проекте Ташкента.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном деловом центре (МДЦ) Tashkent City в столице Узбекистана.

Известный спортсмен приобрёл апартаменты в здании, которое будет введено в эксплуатацию в конце 2019 – начале 2020 года. В настоящее время застройщик предлагает всем желающим приобрести жилплощадь в том же здании, где владельцем недвижимости стал боксёр, сообщает Trend.

Напомним, ранее появилась информация, что Майк намерен посетить Узбекистан в сентябре 2018 года, однако позднее представители Федерации бокса Узбекистана опровергли это сообщение, назвав новость о визите боксёра фейком.

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Новости спорта, Tashkent City, Бокс, Майк Тайсон, Новости бокса, Узбекистан.
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