Мейвезер проведет бой в Японии перед встречей с Пакьяо

Экс-чемпион мира Флойд Мэйвезер намерен возобновить боксерскую карьеру. Ранее он анонсировал второй поединок с Мэнни Пакьяо.

Но перед этой встречей Флойд намерен провести еще один поединок. 31-го декабря Мейвезер планирует организовать вечер бокса в Японии. Главным событием станет бой Мейвезера.

Соперник пока не известен, но им может стать кикбоксер или боец ММА.

В последний раз Мейвезер выходил на ринг 26 августа 2017, когда нокаутом победил Конора Макгрегора.

Ранее Мэнни Пакьяо заявил, что продолжает переговоры с Мейвезером.