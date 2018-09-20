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Мейвезер проведет бой в Японии перед встречей с Пакьяо

Флойд Мейвезер
13:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Легендарный боксер Флойд Мейвезер запланировал масштабное возвращение.

Экс-чемпион мира Флойд Мэйвезер намерен возобновить боксерскую карьеру. Ранее он анонсировал второй поединок с Мэнни Пакьяо.

Но перед этой встречей Флойд намерен провести еще один поединок. 31-го декабря Мейвезер планирует организовать вечер бокса в Японии. Главным событием станет бой Мейвезера.

Соперник пока не известен, но им может стать кикбоксер или боец ММА.

В последний раз Мейвезер выходил на ринг 26 августа 2017, когда нокаутом победил Конора Макгрегора.

Ранее Мэнни Пакьяо заявил, что продолжает переговоры с Мейвезером.

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Новости спорта, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
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