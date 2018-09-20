Поветкин: Я не думаю о поражении от Джошуа

Александр Поветкин, которому в субботу предстоит сразиться с Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от боя:

«Мы как раз тренируемся и отрабатываем тактические действия. Мы отрабатываем любые действия Джошуа. Если он пойдёт в атаку, начнет со мной драться и если он начнёт действовать на дистанции — всё это отрабатывается. Как это будет — покажет только время».

О поражении Владимиру Кличко

Что объяснять? Я могу сказать одно: Владимир был сильнее меня. На тот момент я был физически слабее. Тактически я не знал, что делать. У меня было желание подойти и ударить, но нужно было знать как это сделать, а я этого не знал».

О положительном допинг-тесте

Для меня это было неожиданно. Я знал, что меня постоянно проверяют. Я был чистый, чистый и опять перед боем у меня находят нанограммы. Для меня это удивительно. Скажу больше, я считаю, что я ни в чём не виноват и это какая-то ошибка. Я понимаю, что критикой занимаются диванные эксперты. Я нормально к этому отнёсся. Меня это только подстегнуло, и я понял, что надо работать и идти дальше».

О британских болельщиках

Мне очень понравилось то, что публика болеет за красивый бокс. Конечно, они за своих болеют, но самое главное, они любят красивый и интересный бокс».

О возможном поражении в бою с Джошуа

Об этом вообще не думаю. Я думаю только о победе. Выйду на ринг только побеждать и сделаю всё для победы».