Промоутер Ломаченко рассказал, когда начнет переговоры с Майки Гарсией

По словам промоутера, бой может состояться в следующем году.

"У Ломаченко бой с Педрасой в декабре. Если он победит, то обещаю сесть за стол переговоров с командой Майки в тот же день и договориться о бое.

Сейчас мы не можем об этом говорить, потому что у Ломаченко есть соперник. Но я пообещал вам и Роберту (Роберт Гарсия - промоутер Майки Гарсии). Он был тут в пятницу, и мы с ним поговорили. Василий хочет этого боя, но для того, чтобы он состоялся ему нужно победить Педрасу. И тогда победитель заберет все четыре пояса.

Это не самый большой бой, но он выгодный для платного просмотра. Так что это хорошоий вариант для следующего года. Мы действительно хотим этого боя, если отбросить в сторону слова", - цитирует Арума BoxingScene.