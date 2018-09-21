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Промоутер Ломаченко рассказал, когда начнет переговоры с Майки Гарсией

Василия Ломаченко
09:27 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что готов сесть за стол переговоров с командой Майки Гарсии, если украине

По словам промоутера, бой может состояться в следующем году.

"У Ломаченко бой с Педрасой в декабре. Если он победит, то обещаю сесть за стол переговоров с командой Майки в тот же день и договориться о бое.

Сейчас мы не можем об этом говорить, потому что у Ломаченко есть соперник. Но я пообещал вам и Роберту (Роберт Гарсия - промоутер Майки Гарсии). Он был тут в пятницу, и мы с ним поговорили. Василий хочет этого боя, но для того, чтобы он состоялся ему нужно победить Педрасу. И тогда победитель заберет все четыре пояса.

Это не самый большой бой, но он выгодный для платного просмотра. Так что это хорошоий вариант для следующего года. Мы действительно хотим этого боя, если отбросить в сторону слова", - цитирует Арума BoxingScene.

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