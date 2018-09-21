Хирн назвал бой Кличко - Джошуа одним из самых драматичных поединков в истории

Эдди Хирн, представляющий интересы действующего чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе – Энтони Джошуа, заявил, что считает поединок своего подопечного против Владимира Кличко одним из лучших в истории бокса.

По словам Хирна, он надеется, что запланированный на 22 сентября бой Джошуа – Поветкин также порадует поклонников бокса. «Не могу дождаться возвращения на «Уэмбли», так как считаю, что это будет один из самых больших боев в карьере Энтони, - заявил Хирн. – В последний раз, когда он дрался здесь, получился один из самых драматичных боев и финалов в истории спорта. Жду, что и бой с Поветкиным будет полон энергии и драмы».