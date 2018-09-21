Тайсон Фьюри: Кличко бил очень сильно, но не потряс меня

Скандальный экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который вернулся в паре разминочных боев после почти 3-х лет простоя, связанного с обвинениями в применении допинга, депрессией, зависимостью от алкоголя, наркотиков и огромным лишним весом, заявляет о готовности к завоеванию титула.

"Я всё время слышу о том, что у Деонтея Уайлдера есть инстинкт убийцы и ‘murder power’ - убийственная сила удара. Он способен нокаутировать, но я вполне смогу подтвердить и заявляю, что это не удар убийцы. Да, Уайлдер обладает огромной силой, но этим могут похвастаться и все остальные супертяжеловесы. Владимир Кличко тоже бил очень сильно, но меня это не потрясло. Кличко реально ударил очень сильно, и это не повлияло на меня!

Деньги за бой? Несколько миллионов ничего не решают и не сломают меня – позвольте мне сказать вам это, мальчики и девочки. Я бы не стал проигрывать бой даже за 100 миллионов фунтов стерлингов, не говоря уже о нескольких миллионах, что я получу за бой с Уайлдером.

Дело не в деньгах. Для меня важнее бокс, победа и завоевание титула. А после бокса, что останется? Нет бокса – нет жизни. Это то, что сказал Канело Альварес, и я думаю, что это очень, очень верно. Я здесь, чтобы выиграть и быть лучшим", - приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Тем временем, по сообщениям американских инсайдеров, бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри может состояться 1 декабря в знаменитом STAPLES Center, Лос-Анджелес.