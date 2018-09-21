Альварес после победы над Головкиным не получит титул по версии IBO

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн заявил, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес не получит пояс чемпиона мира по версии IBO, несмотря на то, что победил в титульном бою казахстанца Геннадия Головкина, который теперь может провести бой за вакантный титул.

"Альварес действительно не получит титул по версии IBO. Мы не смогли прийти к санкционному соглашению с ним. Вакантный титул будет разыгран между двумя имеющимися претендентами. В том числе это может быть и Головкин, который определенно займет первое место в рейтинге в этом дивизионе", - сказал Ливайн.

Напомним, что Головкин завоевал этот титул в бою с американцем Лахуаном Саймоном 9 декабря 2011 года. После этого казахстанский боксер владел титулом IBO семь лет, проведя 17 успешных защит.

Лишился Головкин данного титула во втором поединке с Альваресом, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе. Также он потерял титулы WBA и WBC.