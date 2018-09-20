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Сиренко оценил подготовку Поветкина к бою с Джошуа (Видео)

Владислав Сиренко
16:08 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский боксер Владислав Сиренко рассказал о работе в тренировочном лагере Александра Поветкина, который в ближайшее время проведет бой против Энтони Джошуа.

— Влад, вы вернулись из тренировочного лагеря Александра Поветкина, которому помогали готовиться к предстоящему 22 сентября поединку против Энтони Джошуа. Не откроете секрет, как стать спарринг-партнером?

— Честно говоря, это получается как-то само по себе. Кто-то из мачмейкеров или менеджеров увидел запись твоего поединка и, понимая, что я подхожу по всем параметрам, приглашает для спаррингов. Иногда и самому приходится искать пути для того, чтобы попасть в тренировочный лагерь того или иного боксера. Я сам ищу возможность спарринговаться с топовыми бойцами, поскольку это позволяет мне повысить уровень своего мастерства.

— В паузах между своими боями часто приходится выполнять обязанности спарринг-партнера?

— Перед своим последним поединком, который я провел 26 августа, я получил предложение войти в лагерь Александра Поветкина. Я даже хотел перенести поединок, поскольку боксировать с таким топовым бойцом для меня не только большая честь, но и возможность повысить свой боевой уровень и, конечно же, приобрести опыт. Бой, что приятно не отменили. Так что я, проведя поединок против Роки Каленга, уже через два дня был в лагере Александра.

— А именно от кого поступило предложение принять участие в подготовке Поветкина?

— Один из менеджеров Александра, отвечавший за поиск спарринг-партнеров, перезвонил моему отцу. Мы с папой переговорили и, приняли приглашение.

— Вас просили выполнять определенные действия, которые бы походили на то, как боксирует Энтони Джошуа или же, вы были сами собой?

— Тренерский состав вообще мне не говорил, как мне следует работать против Александра, но я сам понимал, что мне желательно использовать тот стиль, комбинации, манеру передвижения, подобные тому, какие использует Джошуа. Впрочем, использовал и чисто свои приемы, как-то глубокие нырки и прочие действия, которые Энтони явно не делал и не сделает. Так что, выбор того, как работать, целиком и полностью зависел от меня.

— В рубку с Поветкиным приходилось вступать?

— Несколько раз было. Первый раз, когда я зашел для трех финальных раундов, двенадцатираундового спарринга. Я был полон сил, а он уже, естественно, подустал и удар у него был не такой уж и сильный, так что я решил позволить себе, рубиться. Но когда я заходил для первых трех раундов, рубиться с ним не хотелось.

— По вашим ощущениям во время спарринга и по оценке, когда вы наблюдали за тем, как другие ваши коллеги по цеху спарринговались с Александром, насколько он готов к предстоящему бою: физически, функционально, психологически и тактически?

— Физически и психологически Поветкин готов на сто процентов. Но единственный его минус – его возраст. Но от этого не уйдешь. Но он очень качественный боец, с хорошей школой любительского бокса и огромным опытом на профессиональном ринге.

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Новости спорта, Бокс, Владислав Сиренко, Джошуа - Поветкин, Новости бокса.
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