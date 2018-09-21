Ломаченко: Еще чувствую боль в плече

"Если оценивать по стопроцентной шкале, мое плечо сейчас готово на 65-70 процентов. Еще чувствую боль, еще есть дискомфорт. Врачи перед операцией говорили, что это будет на протяжении шести месяцев, и можно будет начать снова бить только в октябре. Надеюсь, что так и будет, и за оставшиеся недели я поправлюсь", — заявил украинец в интервью LOMA Official TV.

"Пока я делаю всю ту работу, которая не затрагивает плечо. То есть, пока я не чувствую боли в плече, то и работаю. Упражнений, вызывающих дискомфорт, избегаю".

"Не сказал бы, что я соскучился по рингу. Когда пульс подскакивает выше 160, всякое желание работать моментально пропадает. На самом деле, это первый такой длинный период без тренировок в моей карьере, расслабился немного. Но ничего. Я знаю свои цели и задачи в карьере, и это заставит меня снова собраться".

Василий Ломаченко в последнем бою нокаутировал Хорхе Линареса, завоевав чемпионский пояс в легком весе.