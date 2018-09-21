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Ломаченко: Еще чувствую боль в плече

Василий Ломаченко
03:58 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко признался, что все еще испытывает дискомфорт после операции на плече, которую перенес в мае.

"Если оценивать по стопроцентной шкале, мое плечо сейчас готово на 65-70 процентов. Еще чувствую боль, еще есть дискомфорт. Врачи перед операцией говорили, что это будет на протяжении шести месяцев, и можно будет начать снова бить только в октябре. Надеюсь, что так и будет, и за оставшиеся недели я поправлюсь", — заявил украинец в интервью LOMA Official TV.

"Пока я делаю всю ту работу, которая не затрагивает плечо. То есть, пока я не чувствую боли в плече, то и работаю. Упражнений, вызывающих дискомфорт, избегаю".

"Не сказал бы, что я соскучился по рингу. Когда пульс подскакивает выше 160, всякое желание работать моментально пропадает. На самом деле, это первый такой длинный период без тренировок в моей карьере, расслабился немного. Но ничего. Я знаю свои цели и задачи в карьере, и это заставит меня снова собраться".

Василий Ломаченко в последнем бою нокаутировал Хорхе Линареса, завоевав чемпионский пояс в легком весе.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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