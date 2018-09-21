Джошуа - Поветкин: анонс боя

Бой обещает быть весьма насыщенным и зрелищным, учитывая стили обоих бойцов. Да, Джошуа выглядел не очень зрелищно в боях с Карлосом Такамом и Джозефом Паркером, но ведь в тех боях именно Такам и Паркер не шли на обострение, а Джошуа и так легко выигрывал по очкам - зачем ему было рисковать? А вот Поветкин, понимая, что это его последний шанс стать чемпионом мира, будет обострять. Он точно не будет думать только о выживании - он оставит всего себя в ринге, на 100%.

Если говорить о преимуществах и недостатках обоих боксеров, то у Джошуа, конечно, преимуществ больше. Гораздо больше. Во-первых, это габариты. У британца большое преимущество в росте, весе и размахе рук. Во-вторых, это возраст - Джошуа пребывает в расцвете сил, в то время как Поветкину уже 39 лет - немолодой возраст для боксера. В-третьих, это интеллект - Джошуа является более умным боксером, и он уже показывал и доказывал, что может как боксировать, так и драться. К тому же, у него были бои, в которых он менял тактический рисунок прямо по ходу боя, после тяжелых ситуаций - это были поединки с Диллианом Уайтом и Владимиром Кличко. Поветкин же ни разу за карьеру не продемонстрировал умение менять тактику по ходу боя. В боях с Эдди Чемберсом, Русланом Чагаевым и Карлосом Такамом, начинавшихся для него весьма непросто, Поветкин просто переработал (а Такама даже нокаутировал) своих оппонентов за счет лучшей физической подготовки и выносливости, совершенно не меняя тактики. Бой с Марко Хуком он вытянул исключительно на морально-волевых качествах. А в поединке с Владимиром Кличко Поветкин выглядел, как первоклассник, перед которым стоит задача из высшей математики - в атаке он был настолько "беззубым", что не смог провести ни одного мало-мальски опасного удара. Но и у Поветкина есть свои преимущества в бою с Джошуа - во-первых, это опыт. Он очень опытный боксер. Во-вторых, это то, что бой будет проходить в Великобритании. Да, да, не смейтесь - это не минус для Джошуа, но плюс для Поветкина. Потому что в бою с Кличко, проходившем в Москве, Поветкин выглядел чересчур закрепощенным и заряженным на удар. Здесь, без давления ответственности перед домашней публикой, ему с этим будет полегче.

Если говорить о тактике, которую выберут на этот бой команды обоих боксеров, то у Поветкина здесь немного вариантов - он должен идти вперед и искать своего счастья в атаке. Ничего нового мы от него не увидим - это будет правый боковой, сдвоенный или строенный левый хук и комбинации этих ударов с переводом "по этажам". А вот Джошуа может вести бой по-разному. Он может боксировать, работая преимущественно джебом, как в бою с Джозефом Паркером. Он может попытаться задавить Поветкина в стиле молодого Риддика Боу, который использовал свое преимущество в габаритах и физической силе, чтобы просто сносить своих менее габаритных оппонентов на их же дистанции. И он может использовать комбинацию этих стилей. Три удара должны стать ключевыми для Джошуа в этом бою - джеб, левый хук и правый апперкот. Правый прямой, правый кросс - от этих ударов Поветкин защищается очень хорошо. А вот джебы он "кушает" словно горячие пирожки. От левого хука Поветкин защищается далеко не так умело, как от прямых и боковых ударов справа, свидетельством чему являются нокдауны от Владимира Кличко и Дэвида Прайса. Ну, а апперкот он тоже ловит не реже, чем джеб - просто этим грозным ударом умеют пользоваться не так уж и много супертяжеловесов. А вот Джошуа как раз умеет - у него, наверное, лучший правый апперкот во всем дивизионе.

Нам вряд ли стоит ожидать быстрого начала боя - слишком многое стоит на кону, чтобы рисковать, не рассмотрев толком своего оппонента. Но первые силовые удары мы точно увидим уже в первом раунде - какой-то суперосторожной "разведки" в этом бою тоже не будет. Повышения интенсивности боевых действий в ринге нам стоит ожидать со второй половины второго раунда или с начала третьего. Причем инициатором обострения будет Энтони Джошуа - он-то может и отсидеться за джебом, и "гасить" активность Поветкина в клинчах. И если Джошуа подошел к этому бою без недооценки своего оппонента, с третьего-четвертого раунда он начнет наращивать свое преимущество в ринге, а в районе седьмого-девятого закончит бой своей победой.