Уайлдер - Фьюри: названа возможная дата боя

Разговоры о поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри ходят с момента предыдущего выступления британца, которое состоялось 18 августа.

Теперь же названа и дата потенциального противостояния. Вероятнее всего, оно пройдёт 1 декабря 2018 года. Бой пройдёт на арене «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), сообщает Boxingnews24. Первоначально заявлялось, что встреча Уайлдера и Фьюри состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но теперь планы поменялись.

Напомним, в предыдущем бою, 18 августа, Фьюри победил экс-претендента на титул чемпиона мира Франческо Пьянету. Что касается Уайлдера, то он последний раз появлялся на ринге в марте этого года, когда нокаутировал Луиса Ортиса.