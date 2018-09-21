Джошуа - Поветкин: слова перед боем

Накануне боя боксеры провели пресс-конференцию, которая традиционно завершилась дуэлью взглядов.

"Я какое-то время не боксировал, но сейчас вернулся в дело. Рад, что этот бой пройдёт на „Уэмбли“, здесь отличная атмосфера. Конечно, согласен с тем, что Поветкин — это второй по жёсткости соперник в моей карьере после Кличко. Мы с Кличко показали тогда прекрасное шоу, и надеюсь, что поединок с Александром получится одним из самых ярких в этом году. В первую очередь опасаюсь скорости Поветкина, хотя я тренируюсь со скоростными любителями. Отмечу также силу его удара, и будет сложно к нему подобраться", — сказал Энтони Джошуа на пресс-конференции, предшествующей поединку.

"Считаю, что в данный момент нахожусь в отличной форме. Мы прошли хороший сбор, сила и выносливость на месте. Рад, что у нас состоится бой с лучшим боксёром мира – с Джошуа. Уверен, будет интересный, красивый и, главное, честный бой. Есть ли у Энтони слабые стороны? Сейчас можно говорить что угодно, но бой всё покажет. Знаю, что это очень сильный боксёр, который всегда ответственно готовится к своим боям.

Считаю ли я, что являюсь самым жёстким соперником для Джошуа в карьере и даже превосхожу Кличко? Честно говоря, вообще об этом не думал. Могу сказать, что в то время, когда был мой бой с Кличко, я был на порядок слабее, чем сейчас. Мне бы очень хотелось увезти эти пояса в Россию. Но как всё в итоге будет, это мы посмотрим. Заранее я никогда ничего не говорю", — рассказал Александр Поветкин на пресс-конференции, посвященной бою.